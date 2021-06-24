İspanya'da futbol ve basketbol maçları gelecek sezon tam seyirci kapasiteli oynanacak
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İspanya'da futbol ve basketbol maçları gelecek sezon tam seyirci kapasiteli oynanacak

İspanya'da futbol ve basketbol maçları gelecek sezon tam seyirci kapasiteli oynanacak
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesini öngören kararları kapsamında gelecek sezondan itibaren futbol ve basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteli oynanacağını açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesini öngören kararları kapsamında gelecek sezondan itibaren futbol ve basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteli oynanacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası alınan kararları gazetecilere açıklayan Sağlık Bakanı Carolina Darias, futbol ve basketbol maçlarının gelecek sezon, salgın öncesindeki gibi tam seyirci kapasiteli oynanacağını duyurdu.

Darias, "Futbol ve basketbol maçlarında stadyum ve spor salonlarına seyirci alımında tam normalliğe dönüyoruz." dedi.

Kovid-19'da yeni vaka ve can kayıplarında son dönemlerde tespit edilen düşüşlerin ardından önlemlerde gevşemeye giden İspanyol hükümeti, 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda maske kullanmayı serbest bırakma kararını da bugün aldı.

İnsanlara her türlü olasılığa karşı yanlarında maske bulundurmasını zorunlu tutma kararı alan hükümet, şimdiye kadar uygulanan, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alanda olsa konser, gösteri gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluğunun aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son iki haftadır 100'ün altında seyrediyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 33'ünde aşılama sürecinin tamamlandığı İspanya'da, tek doz aşıyı olanların oranı da nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına denk geliyor.

Ülkede haziran ayı başından bu yana günlük yeni vaka sayıları 2 bin-4 bin, can kayıpları da 20-60 aralığında açıklanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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