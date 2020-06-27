- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre... - İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi.

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi MADRİD - İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi. Operasyonda 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. İspanya'nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyunda polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi operasyon yapıldı. Polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu. Yetkililer, örgütün korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık'tan İspanya'ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı. Kaynak: İHA