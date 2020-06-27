- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre...

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi.

27.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:21

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu

42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

MADRİD - İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi. Operasyonda 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İspanya'nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyunda polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi operasyon yapıldı. Polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu. Yetkililer, örgütün korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık'tan İspanya'ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Haber
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı Haber
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
'Şans buna denir' dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
"Şans buna denir" dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Volkan Bozkır Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Mete Kalkavan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Türk Lirası Yeni Malatyaspor
Şu an buradasınız: - İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 21:42:33. #1.15#
title