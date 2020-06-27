İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi.

İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi. Operasyonda 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İspanya'nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyunda polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi operasyon yapıldı. Polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu. Yetkililer, örgütün korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık'tan İspanya'ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA