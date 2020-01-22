İspanya'da engelli kadınların zorla kısırlaştırılması tartışması: Avrupa standartlarına uymuyor
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İspanya'da engelli kadınların zorla kısırlaştırılması tartışması: Avrupa standartlarına uymuyor

İspanya 'engelli' kadınların zorla kısırlaştırılmasını tartışıyor. Çok sayıda insan hakları grubu İspanya'nın bu konuda Avrupa ve uluslararası standartlara uymadığı eleştirisi yapıyor. Asperger hastası Cristina Paredero, bu süreci en zorlu geçirenlerden biri.

22.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:33
İspanya'da engelli kadınların zorla kısırlaştırılması tartışması: Avrupa standartlarına uymuyor

'engelli' kadınların zorla kısırlaştırılmasını tartışıyor. Çok sayıda insan hakları grubu İspanya'nın bu konuda ve uluslararası standartlara uymadığı eleştirisi yapıyor. Asperger hastası Cristina Paredero, bu süreci en zorlu geçirenlerden biri.


Cristina'ya bir çeşit otizm olan asperger sendromu teşhisi konduğunda 18 yaşındaydı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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