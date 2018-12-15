İspanya'da Emekliler "Onurlu Maaş" İçin Yürüdü

İspanya'nın 200 kadar kentinde emekliler, kamusal haklarının korunması ve en düşük emekli maaşının 1080 avroya çıkarılması talebiyle gösteri yaptı.

Sivil toplum kuruluşu "Emekliler Kamusal Sistemi Koruma Koordinatörlüğü"nün çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, Madrid, Valladolid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia ve Coruna yüksek katılımla öne çıkan şehirler oldu.

Başkent Madrid'de şehir merkezinde toplanan emekliler, "onurlu maaş" yazılı pankartla yürüdü.

Yapılan açıklamalarda, son yıllarda ülkeyi yöneten gerek sağ gerekse sol görüşlü siyasi partilerin emeklilerin temel sorunlarına çözüm üretemediği vurgulandı.

Emekliler, en düşük maaşın 1080 avro olmasını, ilaçlar için ödenen yüzde 10 ila yüzde 20'lik ücretin kaldırılmasını ve diş sağlığı tedavilerinde devlet yardımı yapılmasını öncelikli talepleri olarak sıraladı.

İspanya'da yaklaşık 9 milyon emeklinin aylık ortalama maaşı 932 avro olurken, sosyalist hükümet emeklilere vergi indirimi gibi bazı kolaylıklar sağlamayı planlıyor.