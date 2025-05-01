İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pazartesi günü İber Yarımadası'nın büyük bölümünü etkisi altına alan geniş çaplı elektrik kesintisinin nedenini araştırmaya ve ortaya çıkarmaya söz verirken, 'hiçbir hipotezin göz ardı edilmediğini' vurguladı. Peki, İspanya'da elektrik geldi mi?

İSPANYA'DA ELEKTRİK GELDİ Mİ?

Kesintiler sebebiyle kriz yaşanan İspanya ve Portekiz'de elektrik kısmi olarak geri geldi. İspanya'da kesinti yüzde 99 giderilirken Portekiz'de 6.2 milyon kişiye tekrar elektrik sağlandı.

NE OLMUŞTU?

İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin nedeni Salı günü de belirsizliğini korurken, elektriğin büyük bir kısmı geri geldikten sonra da bazı münferit kesintiler devam etti.

Avrupa'da yakın tarihin en büyük elektrik kesintilerinden biri pazartesi günü İber Yarımadası'nda uçuşları durdurmuş, tren seferlerini felç etmiş, mobil iletişimi aksatmış ve ATM'lerin kapanmasına neden olmuştu.

Elektrik operatörü Red Electrica'ya göre, salı günü12:00 itibarıyla İspanya elektrik sisteminin normal bir şekilde çalıştığı bildirildi. Portekiz şebeke operatörü REN, 6,4 milyon müşterinin tamamına elektriğin geri verildiğini doğruladı.