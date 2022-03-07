İspanya'da elektrik fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla rekor artış gösterdi

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle son 10 günde art arda büyük artış görülen İspanya'daki elektrik fiyatları bugün megavat saat başına ortalama 442,54 avroyla ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

İspanya'da enerji piyasası düzenleme kurulu OMIE'nin verilerine göre, bugün ortalama 442,54 avro olan megavat saat başına elektrik fiyatı 19.00-20.00 saatlerinde 500 avroyu bulacak.

Elektrikte en düşük fiyat ise 23.00-00.00 saatlerinde 379,02 avro olarak gerçekleşecek.

Ülkede son olarak 23 Aralık'ta 383,67 avroyla rekor kıran elektrik fiyatları yüzde 15,34 artışla 442,54 avroyla rekor tazeledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ise elektrik fiyatlarındaki artışın yüzde 115'i bulduğu kaydedildi.

OMIE, mart ayında elektrik fiyat ortalamasını 340,43 avroyla geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkacağını öngörüyor.

Öte yandan, İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, İspanyol televizyonu RTVE'ye yaptığı açıklamada, elektrik fiyatlarındaki artışın vatandaşların ev faturalarına en az şekilde yansıması için hükümetin önlemler aldığını belirtti.

İspanya ve bazı AB ülkelerinin, elektrik fiyatlarını, doğal gaz ve petrol fiyatlarından ayırma önerisinin "olumlu yönde tartışılmaya devam ettiğini" aktaran Calvino, "Putin'in yaptıklarının elektrik faturalarını etkilemesini önlemek için doğal gaz ve elektrik fiyatlarını ayırmak istiyoruz." dedi.