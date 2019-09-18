İspanya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

18.09.2019 14:34

İspanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı eğitim uçağı düştü. Uçağın içindeki eğitmen ve öğrenci hayatını kaybetti.

Uçak, İspanya'nın Murcia kentinin San Javier hava üssü bölgesi yakınlarında denize düştü. Uçağın 2 kişilik C-101 tipi saldırı uçağı olduğu ve eğitim uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

'BENZER ŞEKİLDE DÜŞMÜŞTÜ'

Ağustos ayında yine rutin eğitim uçuşu için havalanan C-101 tipi saldırı uçağı, Murcia şehrinde bulunan San Javier hava üssü yakınlarında denize düşmüştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğuyla kurtulmuştu.

Kaynak: DHA