İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı

09.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:56
İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı

İspanya'da bir adam, Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen gösterilerde 5 kadına biber gazıyla saldırarak yaraladı.

İspanya'da bir adam, Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen gösterilerde 5 kadına biber gazıyla saldırarak yaraladı.

İspanya'nın Barselona kentinde binlerce kadın, Dünya Kadınlar Günü için sokaklara döküldü. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle katılım sayısının sınırlandırıldığı gösterilere 3 bin 500 kişi katıldı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, gösterilerde bir adam, 5 kadına biber gazıyla saldırdı. Kadınların ayakta tedavi olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde ayrıca, saldırıdan önce failden güvenlik nedeniyle defalarca kez gösteriye yakın bölgeyi terk etmesi istendiği kaydedilerek, failin bu isteği reddettiği ve biber gazıyla göstericilere saldırdığı ifade edildi.

-İHA-

İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı
İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:59:58. #1.15#
title