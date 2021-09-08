İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı
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BBC

İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı

İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı
BBC - Haberler | Dünya

İspanya'nın kuzeyindeki bir hastanede 19 yıl önce doğduktan sonra yanlış aileye verildiği ortaya çıkan bir kadın, 3 milyon euroluk tazminat talebiyle dava açtı.

İspanya'nın kuzeyindeki bir hastanede 19 yıl önce doğduktan sonra yanlış aileye verildiği ortaya çıkan bir kadın, 3 milyon euroluk tazminat talebiyle dava açtı.

Yerel basına göre Bilbao'nun güneyindeki Logrono hastanesindeki doğumun ardından kuvöze koyulan iki bebek karıştırıldı ve bebekler yanlış ailelere teslim edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yerel hükümet bunun bir insan hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Salı günü bir basın açıklaması yapan La Rioja Bölgesel Hükümeti Sağlık Bakanı Sara Alba, hatayı yapan kişinin tespit edilemediğini söyledi.

Alba o tarihten bugüne kadar bebek doğum prosedürlerinin geliştirildiğini ve günümüzde böyle bir hatanın imkansız olduğunu açıkladı.

Alba, hükümetinin yasal sürece saygı göstereceğini ve ailelere destek vereceğini belirtti.

Haberi ilk olarak duyuran La Rioja gazetesi, yerel hükümetin 215 bin euroluk tazminat önerdiğini fakat 19 yaşındaki kadının 3 milyon euro talep ettiğini yazdı.

El Pais gazetesi, karıştırılan diğer bebeğin de durumdan haberdar edildiğini fakat o kadının şikayetçi olmadığını aktardı.

Adı açıklanmayan şikayetçi, büyük annesi olduğunu sandığı kişi tarafından yetiştirilmişti.

Babasına yapılan DNA testiyle ortaya çıktı

Olay büyük annenin, 16 yaşındayken babasının çocuğa iyi bakmadığı gerekçesiyle açtığı davada mahkemenin babadan DNA testi istemesiyle ortaya çıktı.

2017'de yapılan DNA testinde kızın babasıyla genetik bir bağı olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan bir diğer DNA testi annesiyle de bir bağı olmadığını ortaya koyunca o dönem 16 yaşında olan genç, avukatları aracılığıyla sağlık yetkililerinin konuyu araştırmasını sağladı.

Araştırmanın sonucunda hastanede karıştırılma ihtimali olan yalnızca bir bebek olduğu bulundu.

19 yaşındaki kadın, biyolojik ailesini öğrenebilmek için DNA testinin sonucunu bekliyor.

BBC
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