İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti
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İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti

İspanya'da hükümet tarafından atanan ve krallığı tüm adli kurumlar karşısında temsil eden devlet savcısı Yüksek Mahkeme'den Junqueras'ı tahliye etmesini ve Brüksel'e giderek Avrupa Parlamentosu'ndaki yerini almasına izin vermesini istedi

30.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:47
İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti

İspanya'da devlet savcısı hapisteki ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ın tahliye edilmesini tavsiye etti.


Savcının bu açıklaması hükümet kurma çabasını sürdüren Sosyalist Parti'nin iyi niyet göstergesi olarak yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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