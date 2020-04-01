İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi DHA'ya konuştu
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Aziz Can, İspanya, Almanya, DHA, Güncel

İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi DHA'ya konuştu

Almanya'dan tatil için gittiği İspanya'da trafik kazasında ölen Aziz Can Tokaker'in cenazesi salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca İspanya'da defnedildi.

01.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:48
İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi DHA'ya konuştu

Almanya'dan tatil için gittiği İspanya'da trafik kazasında ölen Aziz Can Tokaker'in cenazesi salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca İspanya'da defnedildi. Talihsiz kazada hayatını kaybeden Tokaker'in kardeşi Uğur Tokaker olayla ilgili DHA'ya konuştu.

Almanya'dan tatil için gittiği İspanya'da trafik kazasında ölen Aziz Can Tokaker'in cenazesi salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca İspanya'da defnedildi. Cenazenin nakli için destek bekleyen Tokaker'in kardeşi Uğur Tokaker DHA'ya açıklamalarda bulunarak, " Kardeşimin cenazesini almak istiyoruz. Bunun için Türkiye'deki ilgili makamlardan yardım talep ediyorum" dedi.

"BANA AZİZ'İN SON EŞYALARINI VERDİLER"

Tokaker olanları şöyle anlattı: "Rahmetli kardeşim Aziz Can Tokaker 24 yaşındaydı. 1 Mart sabahı kazar geçirdi kardeşim, 30 metre uçurumdan düştü ve sonra yandı maalesef. Aynı günde oraya gittim tespit etmek için, bırakmadılar beni önce DNA raporu gerekli dediler. 2 Mart'ta DNA raporumu verdim. Bana Aziz'in son eşyalarını verdiler. Deri cüzdanı vardı içinde yandık durumda, kimliği, ehliyeti, kan bağış kartı bile vardı, paraları da vardı. Her şey vardı bir cep telefonu yoktu, cep telefonu halen kayıp bulunmadı. Aranmadı mı bilmiyorum polis bize bilgi vermedi bu konuda. Sonra dediler ki; sizin ki yetersiz olunca böyle durumda bazen oluyor, annenizinkini alacağız, biz Avrupa polisini yollayacağız. Sizinki uyuşmazsa annenizinki uyuşur ama halen kimse dönmedi."

"NAKİL VİRÜSTEN DOLAYI YAPILAMIYOR"

"Sonra 10 Mart'ta haber geldi benimki uyuşmadı diye. Düşünün annem o kadar zor halde, oğlunun son görevini yapmak için o şekilde annemi oraya götürdüm teyzemle birlikte. 12 Mart'ta oraya gittik. Türk konsolosu bize çok yardım etti, bizi misafir etti bizi polise götürdü. Poliste de numunemizi verdik aynı günde de geri döndük. Sonra 18 Mart'ta bize haber geldi, uyuştu o kardeşin diye. 20 Mart'ta oradaki hangi kurumsa bize 'evet' geldi bu nakil yapılacak diye hakimin son kararı bekliyor diye. Sonra 25 Mart'a haberi geldi bu nakil virüsten dolayı Almanya'ya yapılamıyor. Bize de 5 saat müddet verdiler ya oğlunuzu yakacağız ya da burada defnedeceğiz diye. O güne kadar hiç İspanya'nın ismi bile geçmedi. Biz öyle bir durumdaydık ki kabul ettik ölümü sonra nerede gömeceğiz diye düşünüyorduk. Sonra da bu ortaya gelince nerde gömülecek diye mutlu oluyorduk ya Türkiye ya Almanya, artık öyle bir duruma geldik, düşünün öyle bir çaresizlikti."

"72 SAAT İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK"

Uğur Tokaker Türkiye'den yardım isteyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sonra da 25 Mart'ta bu haber geldi bize 72 saat itiraz hakkımızı kullandık. Türk konsolosluğu devreye girdi, Ankara devreye girdi devlet kurumları da. Nakletmek için uçakla Türkiye'ye başvurduk. Türk Hava Yolları'na (THY) da Allah razı olsun. Sağlık kurumu bir türlü 'eveti' vermedi kardeşimi orada gömmeye karar verdiler. Biz de ondan dolayı medya kurumlarına başvurduk. Allah razı olsun bizi kim duyduysa. Böyle bir çaresizlik bizi bu duruma getirdi. Rahmetli kardeşim dün orada gömüldü, bizsiz, bizden izinsiz. Son görevimizi yapamadık, tabutuna elleyemedik. OHAL'den sonra ya Türkiye ya Almanya bize yardım edin lütfen, annem perişan durumda."

NELER OLMUŞTU?

Bir arkadaşının daveti üzerine İspanya'ya giden Aziz Can Tokaker'in içinde bulunduğu otomobil 30 metre uçurumdan yuvarlandı. Yanan otomobilin içinde can veren Aziz Can Tokaker'in cesedi tanınmaz hale geldi. DNA için önce kardeşi Uğur Tokaker'den daha sonra da DNA uyuşmayınca annesinden numune istendi. Acılı anne DNA için İspanya'ya gitti ancak test sonuçlarının alınması uzun sürdü. Aziz Can Tokaker'in kimliği tespit edilebildi ancak, bu kez de İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapatıldı ve cenazenin ülke dışına çıkarılmasına izin verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------Aziz Can Tokaker'in kardeşinin açıklamaları


Kaynak: DHA

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