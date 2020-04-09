- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor
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Koronavirüs, Cebelitarık, Sevilla, İspanya, Güncel

- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor

- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor Avrupa'da en fazla korona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası gösterdiği çabayla ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge...

09.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:34
- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor

- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor

MADRİD - Avrupa'da en fazla korona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası gösterdiği çabayla ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak dünyaya örnek oluyor.

Yaklaşık 4 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'da en fazla korona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge olan Zahara de la Sierra kasabası görüntülendi. Gösterdiği mücadele ile dünyaya örnek olmaya devam eden, tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası alınan önemlerle İspanya'da korona virüsün giremediği tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor. Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekanlarıyla binlerce turistlerin uğrak yeriyken salgının İspanya'da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya korona virüsün girmesini engelledi.

İspanya hükümeti 14 Mart'ta ülkeyi karantina altına alırken temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4'ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engellemişti. Belediye Başkan Galvan, "Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık" ifadelerini kullandı.

Kasabaya giriş yapan araçların dezenfekte işlemi devam ediyor

Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti. Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.

Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü fonunu kullanmaya devam ediyor. Her cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor. Başkan Galvan, kasabanın işletmelerine kendi başına yardım etmeye devam edemeyeceğini, yerel veya ulusal hükümete başvurmak zorunda kalacağını belirterek, "Bu devam ederse bir çeşit finansal akciğere ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 11 Nisan'da son bulması planlanan sokağa çıkma yasağının 26 Nisan'a kadar uzatıldığı İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 15 bin 238'e, vaka sayısı ise 152 bin 446 olarak açıklandı.

- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

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- İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor
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