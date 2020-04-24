İspanya'da Covid-19 ölümleri son bir ayın en düşüğünde: Başbakan, "Şiddetli evresi geride kaldı" İspanya Başbakanı Montero: Covid-19 salgınının en şiddetli etabını geride bıraktık

İspanya'da Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son bir ayın en düşük rakamı olan 367'ye geriledi. Bu olumlu gelişmenin ardından Madrid yönetimi salgının "en şiddetli aşamasının geride bırakıldığını" açıkladı.

İspanya Başbakanı Maria Jesus Montero düzenlediği basın konferansında, "Tüm İspanyol toplumunun çabaları sayesinde hastalığın en kritik ve en zor etabını geride bıraktık" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle