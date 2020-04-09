İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 238'e yükseldi İspanya'da Korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 683 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 15 bin 238'e yükseldi.

İspanya'da Korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 683 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 15 bin 238'e yükseldi.

Korona virüs salgınında İtalya'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği İspanya'da bilanço artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 683 kişinin daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 15 bin 238'e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 4 bin 226 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 152 bin 446'ya ulaştığı kaydedildi.

İspanya'da alınan karantina önlemleri kapsamında insanların yalnızca yiyecek veya ilaç almak, hastaneye gitmek ve işe gitmek için dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Öte yandan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa dün yaptığı açıklamada, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi enfekte oranı düşüşe geçecek" ifadelerini kullanmıştı. - MADRİD

Kaynak: İHA