- İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenler devlet töreniyle anıldı - İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenler devlet töreniyle anıldı İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden vatandaşlar, başkent Madrid'de gerçekleştirilen devlet töreni ile anıldı.

- İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenler devlet töreniyle anıldı

MADRİD - İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden vatandaşlar, başkent Madrid'de gerçekleştirilen devlet töreni ile anıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. İspanya'da Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden 28 bin 413 kişi için başkent Madrid'de devlet töreni gerçekleştirildi. Kraliyet Sarayı dışındaki meydanda düzenlenen törene Kral 6. Felipe, kraliyet ailesinin üyeleri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet başkanları, bakanlar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupa Birliği yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. Kral 6. Felipe yaptığı konuşmada, "Acılarınızda yalnız değilsiniz, bu bizim paylaştığımız acımız" ifadelerini kullandı.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da şu ana kadar 257 bin 494 vak'a tespit edilirken, 28 bin 413 kişi de hayatını kaybetti. İspanya, Avrupa'da en fazla vaka sayısına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA