İspanya'da Caixabank 8 bin 291 çalışanını işten çıkaracak
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İspanya'da Caixabank 8 bin 291 çalışanını işten çıkaracak

İspanya'da Caixabank 8 bin 291 çalışanını işten çıkaracak
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi

İspanya'da 2020 eylül ayında Bankia ile birleşerek ülkenin en büyük bankalarından biri haline gelen Caixabank, Geçici İstihdam Düzenlemesi'ne (ERE) gideceğini, 8 bin 291 çalışanını işten çıkararak şube ağının yüzde 27'sini kapatacağını açıkladı.

İspanya'da 2020 eylül ayında Bankia ile birleşerek ülkenin en büyük bankalarından biri haline gelen Caixabank, Geçici İstihdam Düzenlemesi'ne (ERE) gideceğini, 8 bin 291 çalışanını işten çıkararak şube ağının yüzde 27'sini kapatacağını açıkladı.

İspanya bankacılık tarihinde bugüne kadarki en büyük işten çıkarmayı yapacak olan Caixabank'ın, ERE ile birlikte toplam personelini yüzde 18 oranında azaltacağı belirtildi.

Caixabank yönetimi ile toplantıya katılan sendika temsilcilerinden İspanyol basınına yapılan açıklamada, 63 yaşından büyük personele en fazla 1 yıllık, 58-63 yaş aralığındakilere emeklilik yaşına kadar, 55-58 yaş grubuna ise en fazla iki yıl boyunca yarı maaş, geri kalanlara en fazla 18 ay boyunca 25 günden hesaplanan kıdem tazminatı önerisinin yapıldığı bildirildi.

İşten çıkarılması öngörülen 8 bin 291 kişinin yarısının 50 yaş altında olacağı, bu oranın sağlanamaması halinde gönüllü ayrılmak isteyenlerin sürecinin kolaylaştırılacağı bilgisine verildi.

Birleşme kararını 2020 eylül ayında alan Caixabank ve Bankia, toplamda 664 milyar avroluk aktif büyüklüğü, 51 bin çalışan ve 6 bin 700'den fazla şubeye sahip olarak ülke iç pazarında en büyük banka haline gelmişti.

İspanya'da mevcut ekonomik sorunlardan dolayı Santander ve BBVA gibi ülkenin diğer büyük bankaları da işçi çıkaracağını açıklamıştı.

İspanyol basını, Santander'in 5 bin, BBVA'nın 3 bin kadar işçi çıkaracağını, bankacılık sektöründe toplamda 15 binden fazla çalışanın işine son verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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