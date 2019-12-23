İspanya'da Büyük İkramiyeyi Satan Mağazada Kutlama Vardı
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İspanya'da Büyük İkramiyeyi Satan Mağazada Kutlama Vardı

İspanya'da El Gordo piyangosu toplam 2,38 milyar Euro ikramiyeyle dünyanın en fazla para dağıtan piyangosu. 4 milyon Euro'luk büyük ikramiyenin vurduğu bileti satan Madrid'deki Dona Monalita mağazasında kutlama vardı.

23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47

'da El Gordo piyangosu toplam 2,38 milyar Euro ikramiyeyle dünyanın en fazla para dağıtan piyangosu. 4 milyon Euro'luk büyük ikramiyenin vurduğu bileti satan 'deki Dona Monalita mağazasında kutlama vardı.



Haber Videosu

: İspanya'da Büyük İkramiyeyi Satan Mağazada Kutlama Vardı
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