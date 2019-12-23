: İspanya'da Büyük İkramiyeyi Satan Mağazada Kutlama Vardı

23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47

İspanya'da El Gordo piyangosu toplam 2,38 milyar Euro ikramiyeyle dünyanın en fazla para dağıtan piyangosu. 4 milyon Euro'luk büyük ikramiyenin vurduğu bileti satan Madrid'deki Dona Monalita mağazasında kutlama vardı.

Haber Videosu