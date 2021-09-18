İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler
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İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

İspanya'da Hayvan Hakları Partisinin (PACMA) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteride, ülke genelinde boğa güreşlerinin yasaklanması talep edildi.

İspanya'da Hayvan Hakları Partisinin (PACMA) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteride, ülke genelinde boğa güreşlerinin yasaklanması talep edildi.

PACMA, gösteri yeri olarak, dünyadaki en önemli boğa güreşi arenalarından Las Ventas'ın önündeki meydanı seçti.

"Boğayı canlı seviyoruz", "Boğa güreşleri kaldırılsın", "Bizi durduramazlar" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arenanın etrafındaki yolları trafiğe kapatarak "Boğa güreşlerine hayır" sloganı attı.

ACMA Başkanı Laura Duarte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boğa güreşi karşıtlarının bugüne kadarki en büyük eylemini yapıyoruz. Yıllardır boğa güreşlerinin kaldırılması için gösteriler yapıyoruz ama ilk kez, dünyanın en büyük arenalarından biri olan Las Ventas arenasının önünde eylem yaptık. Bunu, toplumun çoğunluğunun boğa güreşlerine karşı çıktığını ve hükümete artık boğa güreşlerini kaldırması gerektiğini göstermek için yaptık." dedi.

Boğa güreşlerinin sonlandırılacağına ilişkin umutlarının her zaman var olduğunu vurgulayan Duarte, "Hayvanlar için daha iyi ve daha adil bir dünya için mücadele ediyoruz. Hedefimize bir gün ulaşacağımıza güvenimiz tam." diye konuştu.

İspanya'da bir hayvan hakları örgütünde gönüllü olarak çalışan Belen Gonzalez de "Boğa güreşleri bir barbarlık, katillik. Ne kültür ne de sanat. Bu bir işkence. Yıllardır boğa güreşlerinin sonlandırılması için mücadele ediyoruz ama artık sona yaklaştığımızı düşünüyoruz. Boğa güreşlerinde işkence gören ve öldürülen hayvanların empatisini ve savunmasını burada, Madrid'deki boğa güreşlerinin merkezinde yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato'da yapılan oylama ile İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı.

Kovid-19 salgını öncesinde İspanya'da bir yılda 1800'den fazla boğa güreşi organize edilirken bu etkinliklerin direkt ve dolayı olarak İspanyol ekonomisine 3,5 milyar avroluk bir etkisi olduğu, yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler
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