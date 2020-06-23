İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı

İspanya'da bir özel sanat kolleksiyoneri, Barok ressam Bartolome Estaban Murillo'nun eseri üzerinde yapılan ve fiyaskoyla sonuçlanan restorasyon yüzünden şaşkınlığa uğradı.

İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı
23.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:00

İspanya'da bir özel sanat kolleksiyoneri, Barok döneminin önemli ressamlarından Bartolome Estaban Murillo'nun eseri üzerinde yapılan ve fiyaskoyla sonuçlanan restorasyon yüzünden şaşkınlığa uğradı.

İspanyol yayın kurumu Europa Press'e göre Valencia'da yaşayan kolleksiyoner, bir mobilya restorasyoncusuna 1200 euro ödedi.

Ancak resmi restore etmek için yapılan iki girişim sonucu, "Immaculate Conception- Lekesiz Doğum" adlı resim, tanınmaz hale geldi.

Olay, İspanya'da daha önce de fiyaskoyla sonuçlanan resim restorasyonlarıyla kıyaslanıyor.

2012'de, Zaragoza kenti yakınındaki bir kilisede yaşlı bir kilise cemaati üyesi, İsa Peygamber'e ait bir duvar resmini restore etmeye çalışmış, ancak ortaya çıkan sonuç dünya çapında alay konusu olmuş ve eleştirilmişti.

Geçen yıl da Navarre yakınlarındaki 16. Yüzyıla ait, bir Aziz George heykeline yapılan restorasyon tartışma yaratmıştı.

İspanya'da bu alanda gerekli deneyimleri ve kabiliyetleri olmayanların sanat eserlerini restorne etmesini engelleyen bir yasa yok.

İspanya Profesyonel Restoratörler Birliği, yasal düzenleme olmamasını eleştirdi ve son restarasyonu bir "vandallık" diye tanımladı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı Haber
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış Haber
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti Haber
15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor Haber
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Hülya Avşar Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: İspanya'da bir resme yapılan restorasyon yine fiyaskoyla sonuçlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:00:30. #1.15#
title