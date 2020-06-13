İspanya'da bir hastanede yeni coronavirüs vakaları ortaya çıktı
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İspanya'da bir hastanede yeni coronavirüs vakaları ortaya çıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastane çevresinden görüntüler BİLBAO - İspanya'nın kuzeyinde yer alan Bilboa kentindeki Basurto Hastanesi'nde yeni coronavirüs vakaları tespit edildi.

13.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastane çevresinden görüntüler BİLBAO - İspanya'nın kuzeyinde yer alan Bilboa kentindeki Basurto Hastanesi'nde yeni coronavirüs vakaları tespit edildi.

Toplamda 37 enfekte vakanın 14'ünü hastane çalışanları, 12'sini hasta ve 11'ni ise ziyaretçiler oluşturuyor. Virüse yakalarınların sayısı bir önceki güne oranla 5 kat hızla yayılmaya devam ediyor. Basurto hastanesinde, Haziran ayının ilk haftası iç hastalıkları servisindeki iki hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından bu yana 2 kişinin öldüğü belirtiliyor.

İspanya'da bir hastanede yeni coronavirüs vakaları ortaya çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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