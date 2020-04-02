İspanya'da bir günde 950 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişi yaşamını yitirdi.
02.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:08
İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede, can kaybı sayısı 10 bini geçti.
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Kaynak: Dunya.com