İspanya'da binlerce kişiden ırkçılık karşıtı protesto İspanya'nın bir-çok kentinde toplanan binlerce kişi ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

İspanya'nın bir-çok kentinde toplanan binlerce kişi ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar bugün de devam ediyor. İspanya'nın başkenti Madrid, Barcelona ve Valencia kentleri başta olmak üzere birçok şehrinde ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi. Madrid'de "Adalet" sloganları atarak ABD büyükelçiliğine yürüyen kalabalık, "Adalet yoksa barış yok" yazılı dövizler taşıdı.

Floyd için adalet çağrısında bulunan göstericiler ayrımcılığa karşı dayanışma için diz çöktü. Polis tarafından güvenliğin sağlandığı gösterilerin barışçıl gerçekleştirildiği belirtildi.

Barcelona'da protestocular Floyd anısına saygı duruşunda bulunurken, Valencia ve diğer kentlerde de ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı. - MADRİD

Kaynak: İHA