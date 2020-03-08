İspanya'da binlerce kadın "gerçek eşitlik" için yürüdü
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Dünya Kadınlar Günü, İspanya, Madrid, Güncel

İspanya'da binlerce kadın "gerçek eşitlik" için yürüdü

İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla büyük şehirlerde düzenlenen gösterilerde binlerce kadın "gerçek eşitlik" çağrısında bulundu.

08.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:44
İspanya'da binlerce kadın

İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla büyük şehirlerde düzenlenen gösterilerde binlerce kadın "gerçek eşitlik" çağrısında bulundu.

Ülkedeki en büyük gösteriler, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde düzenlendi.

Madrid'de kent merkezinde toplanan binlerce kadın, "Haklarla, bariyersiz, sınırsız feministler" yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi partilerin de destek verdiği gösteri politik yanıyla öne çıktı.

Sol koalisyon hükümetinden dışişleri, ekonomi ve içişleri bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakan gösteriye katıldı.

Aşırı sağ görüşlü Vox Partisi gösteriye katılmazken diğer sağ görüşlü partilerin temsilcilerinin zaman zaman sol görüşlü göstericiler tarafından "Dışarı, dışarı" diye bağırılarak protesto edilmesi tartışmalara neden oldu.

Polis, güvenlik sebebiyle liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) Partisinden bazı siyasetçilerin yürüyüş kortejinden çıkmasını istedi.

Madrid Özerk Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, gösteriye katılanların sayısının 120 bin olduğu bildirildi.

Kadına yönelik şiddet, İspanya'nın son yıllardaki en büyük sosyal sorunlarından biri olurken 2015'te 60, 2016'da 49, 2017'de 50, 2018'de 51 ve 2019'da 55 kadın, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

Ocak ayından bu yana iktidardaki sol koalisyon hükümeti geçen hafta Bakanlar Kurulunda açıkladığı ve meclise gönderdiği "Cinsel özgürlük" adlı yasa tasarısında kadınlara daha fazla koruma sağlayacak adımlar attı. Yasa tasarısı gereği, cinsel taciz vakalarında 15 yıla kadar hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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