İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi
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İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündü Yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya Özerk Bölgesi'nde çıkan orman yangınında en az bin 500 hektarlık alan kül olurken, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi.

- İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündü

Yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi

MADRİD - İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya Özerk Bölgesi'nde çıkan orman yangınında en az bin 500 hektarlık alan kül olurken, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi.

İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Galiçya Özerk Bölgesi'nde bulunan Ribas de Sil şehri kırsalında geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde başlayan ve bin 500 hektardan fazla ormanlık alanı küle çeviren yangın 2 gün sonra kontrol altına alındı. Orman yangını, Galiçya'da yılın en büyük yangını olarak kayıtlara geçerken, alevler yerleşim yerlerinin yakınına kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bölgedeki üç ayrı karayolu ulaşıma kapatılırken, demiryolu ulaşımı da askıya alındı.

İspanya ordusu ise, yangını söndürmek için 49 ekip, 8 uçak ve 14 helikopter göndererek itfaiye ekiplerine destek verdi.

Galiçya Kırsal Bölge Danışmanı Jose Gonzalez yaptığı açıklamada, yangından hemen önce ormanlık alanda eş zamanlı olarak bir kaç noktada alev kaynağı tespit ettiklerini belirterek, yangının kasıtlı olarak başlatıldığını ifade etti.

Galiçya Özerk Bölgesi Başkanı Alberto Nunez Feijoo yaptığı açıklamada, yangının kasten çıkarıldığını doğrulayarak, ellerindeki kanıtlara göre önce küçük bir alevin ortaya çıktığını, sonra aynı yerde çıkan iki küçük alevin de etrafa dağıldığını ifade etti. Başkan Feijoo ayrıca, ekim ayının orman yangınları konusunda daha zorlu olacağını belirterek, vatandaşların şüpheli durumlarda işbirliğinde bulunarak güvenlik güçleri ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi
İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi
İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi
İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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İspanya'da bin 500 hektar ormanlık alan küle dündüYangının kasten çıkarıldığı tespit edildi - Haberler
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