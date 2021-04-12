İspanya'da bazı iş kollarındaki memurlara haftada 3 gün evden çalışma izni getirildi
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İspanya'da bazı iş kollarındaki memurlara haftada 3 gün evden çalışma izni getirildi

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da bazı iş kollarındaki memurlara haftada 3 gün evden çalışma izni getirildi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışma hayatında yarattığı zorluklar nedeniyle bazı iş kollarında memurlara haftanın 3 günü evden çalışma hakkı getirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışma hayatında yarattığı zorluklar nedeniyle bazı iş kollarında memurlara haftanın 3 günü evden çalışma hakkı getirildi.

Kamu Yönetimi Bakanlığı ile ülkedeki 4 büyük işçi sendikası arasında 5 ay süren müzakereler sonrasında, yaklaşık 231 bin kişiyi kapsayacak ve memurlara haftanın 3 günü evden çalışma olanağı sağlayacak anlaşma imzalandı.

Asker, polis, sağlık çalışanı, öğretmen ve adli görevliler dışında kalan ve en az 1 yıl aynı kurumda görev yapmış tüm kamu çalışanları, vatandaşlara hizmetin garanti edilmesi şartıyla, kendi arzuları ve yöneticileriyle anlaşmalı tarihlerde haftanın 5 iş gününün 3'ünü evde çalışarak geçirebilecek.

Uzaktan çalışma koşullarının, her iş kolunda pozisyonlara göre ayrı ayrı belirleneceği ve saat çizelgelerinin değişken olabileceği bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle özel sektörde yaklaşık 2 milyon 860 bin kişi evden çalışırken, birçok firma bu uygulamanın kalıcı olacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği'nde (AB) çalışan nüfusun ortalama yüzde 21,5'i evden çalışıyor. Bu oranın İspanya'da yüzde 14,7 olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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