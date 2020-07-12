İspanya'da Bask ve Galisya'da yerel seçimler Kovid-19 gölgesinde yapıldı İspanya'nın kuzeyindeki iki sanayi bölgesi Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde yapılan yerel parlamento seçimlerini iktidardaki siyasi partiler kazandı.

İspanya'nın kuzeyindeki iki sanayi bölgesi Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde yapılan yerel parlamento seçimlerini iktidardaki siyasi partiler kazandı.

Her iki özerk bölgede de sandıkların yüzde 98'i açıldı.

Bask bölgesinde iktidarda olan ve 1990'dan bu yana seçimleri kazanan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 2016'da yapılan son seçimlerde 28 olan milletvekili sayısını 31'e çıkardı.

PNV'nin, bölge siyasetinde alışılmış bir şekilde yeni yasama döneminde de Bask Sosyalist Partisi'nin (PSE) dışarıdan desteğiyle Bask'ı yönetmesi ve 2012'den bu yana Bask Özerk Hükümet Başkanı olan İnigo Urkullu'nun görevine devam etmesi öngörülüyor.

Bask bölgesinde öne çıkan diğer bir sonuç da terör örgütü ETA sempatizanlığıyla bilinen EH Bildu partisinin 17 olan milletvekili sayısını 21'e çıkartması oldu.

Ayrıca, İspanya'da üç yıllık kısa bir geçmişi olan, göçmen ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ilk defa katıldığı Bask seçimlerinde 1 milletvekilini parlamentoya soktu.

Galisya'daki seçimler

Galisya bölgesinde merkez sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) 1990'dan bu yana süregelen üstünlüğü devam etti.

PP, son seçimlerde 41 olan yerel parlamentodaki milletvekili sayısını 1 artırıp 42'ye çıkarırken, 75 sandalyeli Meclisteki çoğunluğa sahip olarak iktidarda kaldı.

Galisya'da 2009'dan bu yana özerk hükümet başkanı olan Alberto Nunez Feijoo'nun normal şartlarda gelecek 4 yıl bu görevini sürdürmesi bekleniyor.

Galisya seçimlerinde diğer önemli sonuç ise yerel milliyetçiliği ve bağımsızlık talepleriyle bilinen Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) partisinin yükselişi oldu.

BNG, 6 olan milletvekili sayısını 19'a çıkardı.

Hükümet ortağı Unidas Podemos ağır yenilgiye uğradı

Bu arada merkezi hükümette iktidarda olan sol koalisyonun küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos, Bask ve Galisya'daki seçimlerde hezimete uğradı.

Unidas Podemos'un Bask yerel parlamentosundaki milletvekili sayısı 11'den 6'ya düştü, Galisya'da ise 14 olan milletvekili sayısının tamamını kaybetti.

Başbakan Pedro Sanchez'in genel sekreteri olduğu, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise mevcut oylarını korudu.

PSOE, Galisya'da 14 (2016 seçimleriyle aynı), Bask'ta 10 (1 fazla) milletvekili çıkardı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar oy kullanamadı

Diğer yandan Bask ve Galisya seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yapılan ilk seçimler olma özelliğini elde etti.

Salgın nedeniyle sandıklarda önlemler sıklaştırılırken, bu bölgelerde Kovid-19 testi pozitif çıkanların (500 kişi) oy kullanmasına izin verilmedi.

Bask ve Galisya'daki seçmenler, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak oylarını kullandı.

Bask'taki seçimlere katılım oranı yüzde 52'de kalırken, bunun şimdiye kadar bölgede yapılan yerel parlamento seçimlerindeki en düşük oran olması dikkati çekti.

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Bask'taki seçimlere katılımın düşmesinin temel nedeninin "Kovid-19 endişesi" olduğu savunuldu.

Galisya'daki seçimlerde ise katılım oranı yüzde 58 olurken, 2016'daki son seçimlere göre 5 puanlık artış yaşandığı gözlendi.

Kaynak: AA