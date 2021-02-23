İspanya'da başarısız darbe girişiminin 40. yılında demokrasi ve rejim tartışmaları

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 23 Şubat 1981'deki başarısız darbe girişiminin 40. yılına, demokrasi ve rejim tartışmaları damgasını vurdu.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 23 Şubat 1981'deki başarısız darbe girişiminin 40. yılına, demokrasi ve rejim tartışmaları damgasını vurdu.

İspanya Meclisinde düzenlenen etkinlikte, Kral 6. Felipe'yi protesto ederek konuşmasına katılmayan; Bask, Katalonya ve Galisya bölgelerinden 6 siyasi parti yayınladıkları ortak bildiride, başarısız darbe girişimiyle ilgili gizli devlet belgelerinin açıklanmasını istedi.

Ayrılıkçı siyasi partiler, diktatör Francisco Franco'nun ölümünün ardından referandumda kabul edilip, dönemin Kralı Juan Carlos tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 1978 Anayasası'nın artık değiştirilmesi gerektiğini savunarak "demokratik normallik için cumhuriyetçi değerlerin tanınmasını" talep eden bir bildiri yayımladı.

Ayrıca, ayrılıkçı partilerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, başarısız darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla mecliste tören düzenlenmesini ve Kral 6. Felipe'nin burada konuşma yapmasını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan ve bu iddialardan dolayı 3 Ağustos 2020'de İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden eski Kral Juan Carlos'a atfen, "monarşinin aklanması" olarak yorumladı.

Kral 6. Felipe ise meclisteki konuşmasında, darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında babası, eski Kral Juan Carlos'un "kararlılığının ve otoritesinin" önemli rol oynadığını vurgulayarak "Demokrasinin zaferinde ve savunulmasında belirleyici oldu." ifadesini kullandı.

İspanya'da gerek ayrılıkçı girişimleriyle ön plana çıkan Katalonya'da 14 Şubat'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinden gerekse ülkede şiddet yanlısı gösterilere neden olan, hakkındaki hapis cezası sonrası cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'den dolayı siyasi gündemde demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışılıyor.

İspanya'da, 23 Şubat 1981 tarihinde yarbay Antonio Tejero Molina'nın başında bulunduğu yaklaşık 200 kadar jandarma erinin meclisi basmasıyla başlayan darbe girişimi, 17 saat sonra başarısızlıkla sonlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli