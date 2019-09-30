İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı

30.09.2019 13:01

İspanya'da, Tagus nehrindeki Valdecanas barajının 1963 yılında inşasıyla birlikte sular altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla birlikte suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.



İngiltere'deki Stonehenge taşlarına çok benzeyen bu kalıntıların 7 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle