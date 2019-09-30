İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı

İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı

İspanya’da Tagus nehrindeki Valdecanas barajının 1963 yılında inşasıyla birlikte sular altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla birlikte suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

30.09.2019 13:01
İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı

İspanya'da, Tagus nehrindeki Valdecanas barajının 1963 yılında inşasıyla birlikte sular altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla birlikte suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.


İngiltere'deki Stonehenge taşlarına çok benzeyen bu kalıntıların 7 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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