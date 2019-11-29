İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı
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İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin özerk parlamentosu, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden esinlenerek bağımsızlık yanlısı bir karar aldı.

29.11.2019 07:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:11
İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı

'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin özerk parlamentosu, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden esinlenerek bağımsızlık yanlısı bir karar aldı.


Bask Özerk Parlamentosunda iktidardaki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve ikinci büyük parti olan EH Bildu koalisyonunun oylarıyla kabul edilen kararda, "kendi geleceğine karar verme hakkı" savunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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