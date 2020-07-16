İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin telefonlarının yasa dışı dinlendiği iddiası
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İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin telefonlarının yasa dışı dinlendiği iddiası

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Parlamento Başkanı Roger Torrent ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi üyelerinden Ernest Maragall, cep telefonlarının yasa dışı yollardan dinlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin telefonlarının yasa dışı dinlendiği iddiası
16.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:04

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Parlamento Başkanı Roger Torrent ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi üyelerinden Ernest Maragall, cep telefonlarının yasa dışı yollardan dinlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Kanada'daki Toronto Üniversitesi Citizen Lab adlı laboratuvarın raporu ve Whatsapp'tan gelen güvenlik uyarısı sonrasında cep telefonlarının 2019 nisan ve mayıs aylarında dinlendiğini belirten Torrent ve Maragall, bu dönemlerde İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) Başkanı olan Felix Sanz Roldan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yasa dışı olan söz konusu cep telefonu dinlemelerinin, İsrail merkezli NSO Grup adlı şirketin ürettiği Pegasus adlı casus yazılımı aracılığıyla yapıldığı ve bu yazılımın sadece devletlere satıldığı kaydedildi.

Torrent ve Maragall'ın avukatı Andreu Van den Eynde, Katalan radyosu RAC1'e verdiği demeçte, cep telefonlarının gizlice dinlenmesinin, İspanyol devleti tarafından Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı gerçekleştirildiğini savundu.

Eynde, Pegasus yazılımına İspanyol istihbaratının sahip olduğunu ve dinlemelerin gerçekleştiği dönemde CNI'nın en üst yetkilisinin Roldan olmasından dolayı suç duyurusunun da onun üzerinden yapılacağını bildirdi.

Diğer yandan cep telefonu dinlenenler listesinde olan Maragall, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "En korkunç olan tarafı bu haberin hiçbir şaşırtıcı yanı olmaması. Ülkemizdeki hakların ihlali yasa dışı casusluktan çok daha ciddi ve süreklidir. Kabul edilemez." ifadesini kullandı.

El Pais gazetesi, Katalonya'da ayrılıkçı girişimlere öncülük eden, Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden eski milletvekili Anna Gabriel ve Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) adlı sivil toplum örgütünden aktivist Jordi Domingo'nun telefonlarının da yasa dışı olarak dinlendiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

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