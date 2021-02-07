İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi

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İspanya'nın 35'ten fazla kentinde avcılığın yasaklanması ve av köpeklerinin korunması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Madrid'de "Ava hayır" teması altında yapılan yürüyüşe, 200'den fazla derneğe bağlı çok sayıda kişi katıldı.

NAC Platformu adlı hayvan hakları derneğinden yapılan açıklamada, "İspanya'da avlanmanın yasaklanmasının yanı sıra avlanmak için kullanılan tazı ve diğer köpek türlerinin terk edilip kötü muamele görmeleri ve öldürülmelerinin durdurulmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Binlerce av köpeğinin öldürüldüğü ve her yıl 128 bin kadarının sahipleri tarafından terk edildiği bilgisini paylaşan dernek, bu sorunun çözülmesi için hayvanları devlet korumasına alan bir yasanın çıkarılmasını talep etti.

Ayrıca gösteriye katılan kalabalık, "Avlanmaya tüm biçimleriyle karşıyız" sloganı atarak, amaçlarının tazı ve diğer köpek cinslerine yönelik kötü muamele gibi avlanmanın olumsuz sonuçlarını görünür kılmak ve kınamak olduğunu belirtti.

İspanya'da son 10 yıldır her şubat ayında yapılan bu gösterilere İtalya'daki havyan hakları derneklerinin de destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akbulut