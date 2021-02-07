İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi

07.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:31

İspanya'nın 35'ten fazla kentinde avcılığın yasaklanması ve av köpeklerinin korunması talebiyle gösteri düzenlendi.

İspanya'nın 35'ten fazla kentinde avcılığın yasaklanması ve av köpeklerinin korunması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Madrid'de "Ava hayır" teması altında yapılan yürüyüşe, 200'den fazla derneğe bağlı çok sayıda kişi katıldı.

NAC Platformu adlı hayvan hakları derneğinden yapılan açıklamada, "İspanya'da avlanmanın yasaklanmasının yanı sıra avlanmak için kullanılan tazı ve diğer köpek türlerinin terk edilip kötü muamele görmeleri ve öldürülmelerinin durdurulmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Binlerce av köpeğinin öldürüldüğü ve her yıl 128 bin kadarının sahipleri tarafından terk edildiği bilgisini paylaşan dernek, bu sorunun çözülmesi için hayvanları devlet korumasına alan bir yasanın çıkarılmasını talep etti.

Ayrıca gösteriye katılan kalabalık, "Avlanmaya tüm biçimleriyle karşıyız" sloganı atarak, amaçlarının tazı ve diğer köpek cinslerine yönelik kötü muamele gibi avlanmanın olumsuz sonuçlarını görünür kılmak ve kınamak olduğunu belirtti.

İspanya'da son 10 yıldır her şubat ayında yapılan bu gösterilere İtalya'daki havyan hakları derneklerinin de destek verdiği kaydedildi.

İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi
İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi
İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi
İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akbulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selami Şahin Didem Kınalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Derbi Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da avcılığın yasaklanması talebiyle gösteriler düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 17:31:20. #1.16#
title