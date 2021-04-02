İspanya'da aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin binasına patlayıcıyla saldırı
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İspanya'da aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin binasına patlayıcıyla saldırı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin binasına patlayıcıyla saldırı

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin Cartagena kentindeki binasına patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin Cartagena kentindeki binasına patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi.

Unidas Podemos partisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Cartagena kentindeki parti binasına sabaha karşı patlayıcı madde ile saldırı gerçekleştirildiği, bina girişinde yangın çıkarıldığı, ayrıca bina camlarına sprey boya ile "devlet terörizmine hayır" ve hakaret içerikli yazılar yazıldığı belirtildi.

Parti yetkilileri, söz konusu saldırıyla bağlantılı olarak aşırı sağ görüşlü grupları suçladı.

Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias da sosyal paylaşım sitesinde, saldırıyla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak, "Bu videoda, aşırı sağın Podemos'un bir binasına patlayıcı maddelerle saldırısını görebilirsiniz. Aşırı sağın sokak terörü bizi korkutmayacak. Şiddete ve onun aklayıcılarına karşı; demokrasi, ifade özgürlüğü ve sosyal adalet." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı, şimdiye kadar aşırı sağ görüşlü Vox partisi dışında İspanya Meclisindeki tüm büyük siyasi partiler kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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