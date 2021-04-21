İspanya'da aşırı sağcı Vox partisi hakkında göçmenleri hedef alan afişinden dolayı soruşturma başlatıldı

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, göçmenleri hedef alan afişler asan aşırı sağ görüşlü Vox partisi hakkında soruşturma başlatıldı.

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, göçmenleri hedef alan afişler asan aşırı sağ görüşlü Vox partisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Vox, Madrid kent merkezine astığı seçim afişinde, ebeveyni olmayan 18 yaşının altındaki göçmen çocuklara yapılan yardımı hedef alarak, "Bir göçmen çocuğa ayda 4700 avro, anneannene 426 avro" ifadesinin yanında, yaşlı bir kadın ile şiddet yanlısı gösterilerde görülen yüzü maskeli bir gencin fotoğrafını kullandı.

Madrid savcılığı, söz konusu afişle ilgili olarak "nefret suçu" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyururken, sol koalisyon hükümeti de Vox'un bu afişine karşı yasal işlemler başlatacağını bildirdi.

Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, "Demokratik kurumlar çocuklara yönelik ayrımcılığa ve aşırı sağcı nefretin yayılmasına kayıtsız kalamazlar.", Eşitlikler Bakanı Irene Montero da "Nefrete ve insan hakları ihlaline kayıtsız kalmama yükümlülüğümüz var. Anayasa ve demokrasi üstün gelmelidir." açıklamasında bulundu.

Aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin lideri olan ve başbakan yardımcılığı görevinden istifa ederek Madrid'deki seçimlerde partisinin başkan adayı olarak öne çıkan Pablo Iglesias da Vox'un afişi için "Nazi propagandası" değerlendirmesini yaptı.

İslam ve göçmen karşıtı bir politika izleyen Vox partisi, İspanya'daki Katalonya krizi ve ekonomik sorunlarla bağlantılı yaptığı popülist siyasetle oy toplarken mevcut durumda ülke genelinde 3. büyük siyasi parti konumunda bulunuyor.

Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimini sağ görüşlü Halk Partisi'nin kazanması ancak iktidara gelebilmesi için Vox'un desteğinin gerekli olduğu yorumları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli