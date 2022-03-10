İspanya'da aşırı sağcı parti ilk kez özerk yönetimde iktidar ortağı oldu

İspanya'nın diktatör Franco dönemi (1936-1975) sonrasındaki demokrasi tarihinde ilk kez aşırı sağ görüşlü bir siyasi parti, özerk yönetimde iktidar ortağı oldu.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en büyük yüzölçümüne sahip Castilla ve Leon'da 13 Şubat'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde 13 milletvekili çıkararak bu bölgede 3. büyük siyasi parti konumuna gelen ve oyunu en çok artıran parti olan aşırı sağ görüşlü Vox, hükümet ortağı oldu.

Castilla ve Leon'da seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalamayan sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Vox ile koalisyon kurdu.

İki parti arasında varılan anlaşma gereği PP özerk yönetim başkanlığını ve 7 bakanlığı, Vox ise yerel parlamento başkanlığı, özerk yönetim başkan yardımcılığı ve 3 bakanlık aldı.

Endülüs özerk yönetiminde 2018'de yapılan yerel parlamento seçimlerinde ilk kez milletvekili çıkartarak aktif politikaya giren ve mevcut durumda İspanyol meclisinde de 3. büyük parti konumunda bulunan Vox, İspanyol milliyetçisi görüşlerini savunurken sık sık İslam ve göçmen karşıtı açıklamalar yapıyor.

Castilla ve Leon ile birlikte ilk kez kurulan PP-Vox koalisyonunun İspanya'da gelecek yıl yapılması öngörülen genel seçimlerde de devam etme olasılığı bulunuyor.

Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Vox'un ilk kez bir yerel yönetimde iktidara gelmesini "üzücü bir sürpriz" olarak değerlendirdi.

Sanchez, basına yaptığı açıklamada, "PP'nin bugün aldığı karar kendisine siyasi açıdan çok ağır bedeller ödetecektir. Çünkü ülkemizin demokratik tarihinde ilk kez aşırı sağcı bir hükümet kurulmuştur. PP'nin bunun kapılarını açmasını kendi seçmeni dahil bir çok insan anlamayacaktır." dedi.