İspanya'da aşırı sağcı lider, ülkelerinden kaçan Afganların Müslüman ülkeler tarafından alınmasını istedi

İspanya'daki aşırı sağ görüşlü Vox partisi lideri Santiago Abascal, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle ülkelerini terk etmek isteyen Afganların sınırdaki Müslüman ülkelerce kabul edilmesi gerektiğini savundu.

İspanya'daki aşırı sağ görüşlü Vox partisi lideri Santiago Abascal, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle ülkelerini terk etmek isteyen Afganların sınırdaki Müslüman ülkelerce kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Abascal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki hataların ve ihanetlerin bedelini Avrupalıların ödemesi konusunda bazı ilerici siyasetçiler arasında uzlaşı olsa da Taliban teröründen kaçan Afganlar, sınırındaki Müslüman ülkelerce alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne girmesini "ABD Başkanı Joe Biden'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) korkunç yenilgisi" olarak değerlendiren Abascal, "Taliban'ın ortağı olacak Çin için bir zafer daha oldu." yorumunda bulundu.

İspanyol meclisinde üçüncü büyük parti konumundaki Vox'un lideri paylaşımında "Avrupa ve genel olarak Batı, şimdiye kadar yapıldığı gibi çok kültürlülüğü ve göreceliği aynı anda dayatmak yerine yaşam şeklini savunmaya başlamadıkça askeri, demografik ve ticari olarak yenilgiye uğrayabileceğini kabul etmelidir." ifadesine yer verdi.

Diğer yandan Afganistan'daki İspanyol vatandaşlarının tahliyesinin henüz gerçekleşmemesinden ülkedeki azınlık sol koalisyon hükümetini sorumlu tutan Abascal, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, Meclisteki siyasi partilerin liderlerini Afganistan'daki durumla ilgili bilgilendirmesinin yeterli olmadığını, Başbakan Pedro Sanchez'in Meclis Genel Kurulunda konuşmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli