İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisi oylarını yükseltiyor

İspanya'nın aktif siyasetinde yaklaşık 3,5 yıllık bir geçmişi bulunan aşırı sağ görüşlü Vox Partisi, oylarını yükseltmeye devam ediyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetim arasında yüzölçümü en büyük olan Castilla ve Leon bölgesinde 13 Şubat pazar günü yapılan erken yerel parlamentoda seçimlerinde 1 olan milletvekili sayısını 13'e çıkartan Vox Partisi, bu bölgede 3. büyük siyasi parti konumuna yükseldi.

İspanya Meclisinde ana muhalefette bulunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 31 milletvekili ile Castilla ve Leon yerel parlamentosunda 1. parti olarak çıkarken, merkezi hükümette iktidarda olan sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de 28 milletvekiline sahip oldu.

Castilla ve Leon'da 10 Mart'ta iş başı yapacak yeni parlamentoda hükümetin kurulabilmesi için 41 milletvekili sayısına ulaşmak gerektiğinden, PP-Vox koalisyonu tek seçenek olarak gözüküyor.

PP'ye destek vermek için başkan yardımcılığı ve bakanlık isteyen Vox, Castilla ve Leon bölgesinde öngörülerin gerçekleşmesi halinde İspanya'da ilk defa bir özerk yönetim hükümetinde yer alacak.

İslam ve göçmen karşıtı politikaları olan, İspanyol milliyetçiliğini öne çıkaran Vox, 2013 yılında kurulsa da ilk defa Aralık 2018'de Endülüs özerk yönetim parlamentosuna temsilci göndererek aktif olarak ülke siyasetine girdi.

Vox, 3 Aralık 2019'da İspanya'da yapılan erken seçimlerde ise büyük bir çıkış yakalamış ve 349 sandalyeli mecliste 52 milletvekiliyle 3. büyük parti konumuna gelmişti.

"Soria Ya" hareketi ilk seçimlerde kırsaldan en fazla oyu çıkardı

Öte yandan İspanya'da son yıllarda en büyük toplumsal sorunlardan biri olan küçük kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşanan göçün neden olduğu nüfus azalması, ülkedeki siyasi yapıyı değiştirmeye başladı.

Nüfus azalması sorununa karşı kurulan "Soria Ya" adlı sosyal hareket ilk defa katıldığı Castilla ve Leon yerel parlamento seçimlerinde 3 milletvekili çıkarmayı başardı.

Soria kentine bağlı tüm ilçelerde ve kırsalda en fazla oyu alan Soria ya hareketinin liderlerinden Angel Cena, "Bu zamana kadar verilen sözler hiç tutulmadı. Biz, Castilla ve Leon'da kim iktidarda olursa olsun seçim vaatlerini yerine getirmesi için elimizden gelen baskıyı yapacağız." dedi.

Büyük kentlere göçü durdurmak için kırsala yatırımı en büyük önceliği olarak belirleyen ve İspanya genelinde "Boşalan İspanya" (Espana vaciada) adıyla faaliyet gösteren bu sosyal hareketin ilk genel seçimlerde İspanyol Meclisine de temsilci göndermesi bekleniyor.