İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
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İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı

03.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:30
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının başlamasıyla yaşlı bakımevlerindeki vaka sayılarında yüzde 95'lik bir düşüş görüldüğü bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının başlamasıyla yaşlı bakımevlerindeki vaka sayılarında yüzde 95'lik bir düşüş görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, 18-24 Ocak haftasında 4 bin 895 vaka tespitinin yapıldığı bakımevlerinde bu sayının 15-21 Şubat'ta 243'e kadar düştüğü belirtildi.

İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılamasında bakımevlerindeki yaşlılar ilk grupta yer almıştı.

Bakımevlerinde görülen yeni vaka sayılarındaki yaklaşık yüzde 95'lik düşüşün ülke geneline yüzde 80 olarak yansıdığı kaydedildi.

Bakanlık, bu zamana kadar 4 milyon 508 bin 845 doz Kovid-19 aşısının ülkeye geldiğini, bunlardan 3 milyon 908 bin 734'ünün kullanıldığını ve toplamda 1 milyon 266 bin 700 kişinin ikinci doz aşı olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, 1. yılını dolduran salgında bakımevlerindeki yaşlılardan 29 bin 782'sinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin salgının başından bu yana verdiği bilgilerde ise bakımevlerindeki toplam can kaybı sayısı 31 bin 879'u buluyor.

İspanya'da dün itibariyle Kovid-19'dan toplam can kaybı 69 bin 801, vaka sayısı da 3 milyon 130 bin 184'e ulaşmıştı.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan'daki Paskalya Bayramı'na kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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