İspanya'da artan vakalara karşı '4'üncü dalga' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgında yeni vakaların yükselişe geçtiğini belirterek, 4'üncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan 4'üncü dalga uyarısı geldi. İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, ülkede koronavirüs salgınının 4'üncü dalgasının mümkün olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simon, "İspanya'da salgında 4'üncü dalganın gerçekleşmesi mümkün. İspanya'daki aşılanma kampanyasının göstereceği ilerleme olası bir 4'üncü dalganın meydana gelmesini önlemede kritik bir rol alacak" denildi.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da son açıklanan verilere göre, toplam 3 milyon 200 bin 24 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam 72 bin 565 kişi hayatını kaybederken, 2 milyon 857 bin 714 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 269 bin 745 de aktif vaka olduğu açıklandı.

- İspanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı