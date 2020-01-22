22.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:51

İspanya'da apartman büyüklüğünde dev dalgalar

İspanya, (DHA) ? İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar dev dalgalara neden oldu. Mallorca'da apartman büyüklüğünde dalgalar gözlemlendi. İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamı felce uğratan ve Gloria Fırtınası olarak adlandırılan hava durumu vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.

Kaynak: DHA

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