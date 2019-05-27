İspanya'da AP seçimlerinin galibi Sosyalistler

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üye ülkesinde yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazandı.

İspanya İçişleri Bakanlığının, sandıkların yüzde 99'una göre açıkladığı resmi sonuçlara göre PSOE, yüzde 33'e yakın oy oranı ile birinci parti çıktı. AP'deki 751 sandalyenin 54'üne sahip olan İspanya'da, PSOE, AP'ye 20 parlamenter gönderdi. AP'nin 2014 yılındaki seçimlerinde PSOE'nin sandalye sayısı 14'tü.

PSOE'nin ardından sağ görüşlü Halk Partisi 12, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar 7, aşırı sol görüşlü Podemos 6, aşırı sağ görüşlü Vox 3, ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu, EH Bildu ve Galisya Milliyetçi Bloğu'nun Şimdi Cumhuriyetler ittifakı 3, Katalonya İçin Birlik 2, Bir Avrupa Dayanışması İçin Koalisyon 1 parlamenter çıkardı.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin liderleri AP Parlamenteri seçildi

Bu arada Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya Özerk Parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, AP parlamenteri seçildi.

Diğer bir ayrılıkçı Katalan siyasi lider olan ve bağımsızlık referandumunu organize ederek devlete karşı ayaklanma suçundan tutuklu yargılanan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da AP parlamenteri seçildi. İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerde milletvekili de seçilen ancak tutuklu olmasından dolayı bu görevi askıya alınan Junqueras, AP parlamenteri seçilmesi halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

İspanya ulusal sınırlarında hakkında arama ve tutuklama emri olan Puigdemont ve tutuklu yargılanan Junqueras'ın yasal durumlarından dolayı, AP parlamenteri nasıl mazbata alacakları ve 2 Temmuz'daki AP genel kuruluna nasıl katılacakları belirsizliğini koruyor.

Başbakan Sanchez'den AP seçim sonuçları değerlendirmesi

Öte yandan İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, AP ve ülkedeki yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiği konuşmada, "Sosyal bir Avrupa, koruyan bir Avrupa kuracağız. Avrupa, geçirdiği ciddi ekonomik krizin ardından istihdam yaratan, ekonomisini geliştiren, fırsatların olduğu, kadın erkek eşitliğini savunan bir Avrupa olmalıdır. Avrupa'daki hedeflerimiz bunlar olacak. Sorumluluk sahibi, alternatif ve ilerici bir sosyalist grup olacağız." dedi.

İspanya'nın, 28 Nisan'da erken genel seçim ve ardından 26 Mayıs'ta AP ve yerel seçimleri yaptığını hatırlatan Sanchez, "PSOE, AP ve yerel belediye seçimlerini kazandı ve özerk yönetim parlamentoları seçiminin büyük bölümünde iyi sonuç aldı." şeklinde konuştu.

Başta Madrid özerk yönetimi olmak üzere bazı belediyelerde de PSOE'nin birinci parti çıkmasına rağmen yeterli çoğunluğu elde edememesine vurgu yapan Sanchez, sağ görüşlü Halk Partisi ve Vatandaşlar partisine "Sorumlu hareket ederek, aşırı sağcı Vox Partisi ile iş birliği yapmayın. İstikrar için yönetimi aşırı sağın eline bırakmayın." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA