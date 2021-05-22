İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildiVahdet AYAZ, (DHA)- İspanya'nın güneyindeki Cadiz ilinde bulunan Trafalgar Burnu'nda yapılan arkeolojik kazılarda antik Roma hamamı ve birçok mezar bulundu.

İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi

Vahdet AYAZ, (DHA)- İspanya'nın güneyindeki Cadiz ilinde bulunan Trafalgar Burnu'nda yapılan arkeolojik kazılarda antik Roma hamamı ve birçok mezar bulundu. Kazı alanında ortaya çıkan eserlerin ve yapıların binlerce yıldır çok iyi şekilde korunduğu ifade edildi.

İspanya'nın Cadiz ilinde bulunan Trafalgar Burnu'ndaki Los Canos de Meca sahilinde yapılan arkeolojik kazılarda antik Roma hamamı ve binlerce yıl öncesine ait birçok mezar bulundu. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kazılar, Cadiz Üniversitesi'ne bağlı Arkeoloji ve Prehistorya Laboratuvarı'nın (LABAP) 'Arqueostra' projesi kapsamında yürütüldü. Los Canos de Meca sahilinde bulunan deniz fenerinin etrafında yapılan kazılarda, bulunan mezarların yaklaşık 4 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Ayrıca Roma hamamına yakın bölgedeki kazılarda 1,5 ila 1,8 metre derinliğinde, iki tuz havuzunun da ortaya çıktığı ifade edildi. Cadiz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bu havuzlarda bazı kalıntıların da görüldüğü belirtildi.

'MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ'

Arkeolojik kazılar kapsamında bulunan mezarlarda 7 kişiye ait kemiklerin ele geçirildiği ve ayrıca mezarlarda, ölenlere ait olduğu düşünülen kolyeler, boncuklar ve süs eşyalarının da bulunduğu açıklandı. Cadiz Üniversitesi, yapılan keşifte ele geçirilen eşyaların ve ortaya çıkan yapıların 'mükemmel şekilde' korunmuş olduğunu bildirdi. Endülüs Kültür ve Tarihi Miraslar Bakanı Patricia del Pozo, kazı alanına yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Etkileyici bir ziyaretti. Cadiz'in bu doğal mücevheri içindeki önemli bulguları gerçekten yerinde görmek istedik. Her şey mükemmel durumda. Bu harika. Cadiz bizi şaşırtmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Deniz Çakır Hande Ataizi Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 14:11:37. #1.13#

title