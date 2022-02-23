İspanya'da ana muhalefet partisi yolsuzluk ve casusluk iddialarıyla iç kriz yaşıyor

İspanya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kazanmaya en güçlü aday gösterilen ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), yolsuzluk ve casusluk iddialarıyla 5 günde büyük bir iç krize sürüklendi.

PP'nin İspanya'da en güçlü olduğu yerel yönetimlerden Madrid'deki özerk hükümet başkanı Isabel Diaz Ayuso ve partinin lideri Pablo Casado arasındaki liderlik çekişmesi ve ortaya çıkartılan bazı skandallar art arda istifaları getirdi.

Tartışmaların odak noktası, Madrid özerk yönetiminin Kovid-19 salgınının ilk dalgasında yaptığı maske satın alımında Ayuso'nun erkek kardeşinin şirketine ödeme yapılması ve PP lideri Casado'nun, Ayuso ve ailesi arasındaki ticari bağlantıların gizli bir şekilde araştırılması için talimat vermesinin ortaya çıkması oldu.

Ayuso, yaklaşık 1,5 milyon avroluk maliyeti olan 30 Haziran 2020'de gerçekleştirilen maskelerin alımından kardeşinin şirketine yapılan ödemenin 55 bin 850 avro olduğunu ve sözleşmenin tamamen yasal olduğunu açıkladı.

PP yönetimi tarafından "arkadan vurulduğunu" savunan Ayuso, Casado'ya karşı verdiği mücadelede hem parti militanlarının hem de diğer üst düzey yöneticilerin desteğini aldı.

Aynı zamanda Madrid Belediye Başkanı olan Jose Luis Martinez Almeida, PP Sözcüsü görevinden, Casado'nun sağ kolu olarak bilinen Teodoro Garica Egea da partisinin genel sekreterlik görevinden istifa etti.

PP ulusal yönetim kurulunu 28 Şubat pazartesi günü acil toplantıya çağıran Casado da bugün meclis genel kurulundaki "hükümete sorular" oturumunda Başbakan Pedro Sanchez'e sorusu sırasında ana muhalefet liderliğini bırakacağının sinyallerini verdi.

İspanyol basınında, Casado'nun pazartesi günkü toplantıda istifa edeceği ve PP'nin, Galisya özerk hükümet başkanı Alberto Nunez Feijoo'nun geçici liderliğinde olağanüstü genel kurula gideceği haberleri yer aldı.

Ayuso'nun da desteğini alan Feijoo'nun, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde PP'nin başbakan adayı olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer yandan Madrid özerk yönetim meclisinde konuya ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı alınırken, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı da soruşturma başlattı.

Ülke basını, partisindeki yolsuzluk iddialarıyla mücadele etmeye çalışan 41 yaşındaki Casado'nun stratejik hatalardan "başbakan olma hayalini genç yaşta kaybettiğini", Ayuso'nun ise "ailesine ticari çıkar sağladığına ilişkin hakkındaki iddialara rağmen yerini güçlendirdiği" yorumlarını yapıyor.

PP'deki kriz aşırı sağın oylarını artıracak

Bu arada, muhafazakar, sağ görüşlü bir politika izleyen ve İspanya'nın en büyük iki partisinden biri olan PP'nin (diğeri Sosyalist İşçi Partisi-PSOE), tarihinde yaşadığı en büyük krizin en çok aşırı sağcı Vox partisine yarayacağı görüşü vurgulanıyor.

Mevcut durumda ülkede 3. büyük siyasi parti konumunda bulunan ve kısa süre önce yapılan Castilla y Leon özerk bölgesi yerel parlamento seçimlerinde oy oranını en fazla artıran parti olan Vox'un, PP'den kaçan oylarla daha da büyüyeceği siyaset uzmanlarınca belirtiliyor.