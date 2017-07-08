İspanya'da Akrobasi Gösterisi Ölümle Bitti

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir konser sırasında gösteri yapan akrobat 30 metreden düşerek öldü.



Mad Cool Müzik Festivali'nin dün akşamki programında iki konser arasında gösteri yapan akrobat, düşerek hayatını kaybetti.



Alt-J ile Green Day adlı müzik gruplarının konsere ara verdikleri sırada, gösteri gerçekleştiren bir akrobatın, açık havadaki konser alanını dolduran binlerce kişinin gözleri önünde 30 metreden yere düştüğü bildirildi.



İspanyol haber ajanslarının verdikleri bilgilerde, sağlık ekiplerinin hemen müdahale etmesine rağmen akrobatın olay yerinde öldüğü ifade edildi. Vince bağlı olan esnek güvenlik ipinin kopmasından ya da kancanın iyi takılı olmamasından dolayı düştüğü tahmin edilen akrobatın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Bu arada festival yönetiminin olaya rağmen güvenlik gerekçesiyle konseri devam ettirme kararı aldığı belirtildi. 45 bine yakın kişinin bulunduğu konser alanındakilerin birçoğunun düşen akrobatın gösterinin bir parçası olduğunu düşündüğü ve sanatçının öldüğünden daha sonra haberdar oldukları aktarıldı.



Festivalin bugünkü bölümünün açılışında, hayatını kaybeden akrobat için kısa bir anma yapılacağı duyuruldu.