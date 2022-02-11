İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı - Haberler
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İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı

AA, Şenhan Bolelli - Ekonomi
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İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı

İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 avroya ulaştı.

İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 avroya ulaştı.

Ülkede geçen yıl eylülde 1,52 avro olan benzinin litre fiyatı, geçen hafta 1,53 avroya ulaşmıştı. Geçen iki haftada sürekli artan fiyatlar bugün itibarıyla 1,58 avroya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,46 avroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.

Avrupa'da petrol fiyatlarında referans olarak alınan Brent tipi ham petrolün varilin güncel fiyatları, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası hızla artan talep karşısında üretimin yetersiz kalması nedeniyle 90 doların üzerine tırmandı.

Rafine petrol ürünlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden olan bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oluyor.

AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi

Akaryakıt, İspanya, Petrol, Ekonomi, Haberler

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