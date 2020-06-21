İspanya'da 98 günlük OHAL sona erdi - AB ülkelerine sınırlar açıldı
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İspanya'da 98 günlük OHAL sona erdi - AB ülkelerine sınırlar açıldı

İspanyol kasabası Behobia'dan detaylar Sınır kasabasına gelen Fransız vatandaşlar Kasabaya alışverişe gelen Mokhinam ile rçportaj Turizmci Simon ile röportaj İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL)...

21.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:14

İspanyol kasabası Behobia'dan detaylar

Sınır kasabasına gelen Fransız vatandaşlar

Kasabaya alışverişe gelen Mokhinam ile rçportaj

Turizmci Simon ile röportaj İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) 98 gün sonra sona erdi. İspanya'nın AB ülkelerine sınırları açması ile birlikte binlerce Fransız, alışveriş yapmak için sınırdaki İspanyol kasabası Behobia'yı ziyaret etti.

İspanya'da 98 günlük OHAL sona erdi - AB ülkelerine sınırlar açıldı

Kaynak: AA

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