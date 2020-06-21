İspanya'da 98 günlük OHAL sona erdi - AB ülkelerine sınırlar açıldı İspanyol kasabası Behobia'dan detaylar Sınır kasabasına gelen Fransız vatandaşlar Kasabaya alışverişe gelen Mokhinam ile rçportaj Turizmci Simon ile röportaj İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL)...

İspanyol kasabası Behobia'dan detaylar Sınır kasabasına gelen Fransız vatandaşlar Kasabaya alışverişe gelen Mokhinam ile rçportaj Turizmci Simon ile röportaj İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) 98 gün sonra sona erdi. İspanya'nın AB ülkelerine sınırları açması ile birlikte binlerce Fransız, alışveriş yapmak için sınırdaki İspanyol kasabası Behobia'yı ziyaret etti. Kaynak: AA