İspanya'da 6 yaş üstüne kamusal alanda maske kullanma zorunluluğu
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İspanya'da 6 yaş üstüne kamusal alanda maske kullanma zorunluluğu

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında, 6 yaş üstüne kamusal alanda maske kullanımına zorunluluk getirdi.

İspanya'da 6 yaş üstüne kamusal alanda maske kullanma zorunluluğu
20.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:42

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında, 6 yaş üstüne kamusal alanda maske kullanımına zorunluluk getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, yarından itibaren ülke genelinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla 6 yaş üstündeki herkese en az 2 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık veya kapalı tüm kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğu bildirildi.

Genelgede, solunum yetersizliği veya farklı sağlık sorunu bulunanlar ile engellilerin maske zorunluluğunun dışında bırakıldığı belirtildi.

Maske kullanmayanlara ne tür ceza verileceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Hükümet, 3-5 yaş grubuna yönelik de maske kullanması tavsiyesinde bulundu.

Göçmenlerin ve yabancı öğrencilerin izinleri uzatıldı

Göçmenler Devlet Sekreterliğinin önerisi doğrultusunda, ülkedeki yasal durumda bulunan göçmenlerin çalışma ve oturma izinlerinin 6 ay süreyle otomatik olarak uzatıldığı duyuruldu.

Öğrenim vizesiyle İspanya'da bulunan yabancı öğrencilerin vizesinin de öğrenimlerine devam etmeleri veya Kovid-19 nedeniyle ülkelerine geri dönememeleri şartıyla 180 gün uzatıldığı açıklandı.

OHAL'in uzatılması

Kovid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan hükümet, bunu 7 Haziran'a kadar uzatmak için bugün meclisin onayını istiyor.

Başbakan Pedro Sanchez ve milletvekilleri, meclis genel kurulunda yapılan oturuma ilk defa maske takarak geldi.

Sanchez, kademeli normalleşme sürecinde OHAL'in bir gereklilik olduğunu savunarak, "Kovid-19'a karşı mücadelede bu zamana kadar elde ettiğimiz kazanımları, hiç kimsenin boşa çıkarma hakkı yoktur." dedi.

Sanchez, OHAL'in sona ermesinin ardından ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin "karar alma yetkilerine yeniden tamamen sahip olacaklarını" vurguladı.

Mecliste azınlıkta olan koalisyon hükümeti, muhalefetteki sağ görüşlü partilerin desteğini kaybetse de OHAL'i uzatmak için yeterli olan meclis çoğunluğunu bulacak uzlaşıyı sağladı.

Liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) partisiyle anlaşan hükümetin OHAL'i uzatmak için sunduğu tezkere, akşam saatlerinde oylanacak.

Kovid-19'dan 27 bin 778 kişinin öldüğü İspanya'da, toplamda 232 binden fazla vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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