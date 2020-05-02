İspanya'da 48 gün sonra yetişkinler sokağa çıktı
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İspanya'da 48 gün sonra yetişkinler sokağa çıktı

İspanya'da 48 gün sonra yetişkinler sokağa çıktı
02.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:06

İspanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilerek, 48 gün sonra yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmasına izin verildi.

İspanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilerek, 48 gün sonra yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmasına izin verildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İspanya'da sokak egzersizlerine ve yürüyüşlere izin verildi. İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilmeye devam ederken, bugün ilk defa yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmalarına izin verildi. Genç yetişkinlerin 06.00 ile 10.00 saatleri ve akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilirken, 70 yaş üstü vatandaşların ise sabah saat 10.00'dan 12.00'ye, akşam ise 19.00'dan 20.00'ye kadar sokağa çıkabilecekler. Çocuklar ise 12.00 ile 19.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Halk, 48 gün sonra bugün sokaklara ve sahil kenarlarına akın ederken, güzel havanın ve keyfini çıkardı.

İspanya'da geçtiğimiz günlerde 14 yaş altı çocukların aileleri ile birlikte 1 saat sokağa çıkmasına izin verilmişti.

İspanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 245 bin 567'ye, hayatını kaybedenler ise 25 bin 100'e yükseldi.

(İHA)

İspanya'da 48 gün sonra yetişkinler sokağa çıktı

Kaynak: İHA

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