İspanya'da 412 noktada aktif Kovid-19 vakaları bulunuyor
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İspanya'da 412 noktada aktif Kovid-19 vakaları bulunuyor

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde mevcut durumda 412 noktada aktif vakalar olduğunu belirtti.

İspanya'da 412 noktada aktif Kovid-19 vakaları bulunuyor
30.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:21

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde mevcut durumda 412 noktada aktif vakalar olduğunu belirtti.

İlla, Meclis Sağlık Komisyonundaki konuşmasında, İspanya'da aktif durumda 412 noktada toplam 4 bin 270 kişide Kovid-19 vakası bulunduğunu ve bunlardan 209'unun acil serviste tedavi gördüğünü söyledi.

Günde ortalama 42 bin kişiye PCR testi yapıldığını ve salgının başlarında Kovid-19'a yakalananların yaş ortalamasının 63 olduğunu aktaran İlla, son 5 haftada ise bu oranın 45 yaşa kadar indiğini vurguladı.

İlla, "Şu andaki Kovid-19 vakaları, ilkbahardaki durumdan çok farklı. Sağlık sistemi üzerindeki baskı şu an için düşük." dedi.

Kovid-19'da son dönemlerde görülen yeni vakaların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu ve bu vakaların yüzde 60'ının Aragon ve Katalonya bölgelerinde odaklandığını ifade eden İlla, yeni vakaların çok azının hastanede tedavi görme ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Madrid'deki hızlı artış

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vakalardaki artışların devam ettiği dikkati çekti.

Bakanlık, dün 1153 olarak açıkladığı yeni vaka sayısının son 24 saatte 1229 arttığını duyurdu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon (352), yeni vakaların en fazla görüldüğü özerk bölge olmayı sürdürürken; son 24 saatte 225 yeni vakanın tespit edildiği Madrid'deki hızlı artış Kovid-19 verilerinde önemli detay olarak öne çıktı.

Madrid özerk yönetim hükümeti, solunum sorunu yaşayanlar ile 6 yaş altı çocuklar ve açık alanda spor yapanlar dışında herkese sosyal mesafe şartı aranmaksızın maske takma zorunluluğu getirirken, kurala uymayanlara 100 avro para cezası kesilmesi kararı aldı.

Yeni önlemler kapsamında, eğlence merkezlerindeki doluluk oranları da indirildi.

İspanya genelinde de vatandaşlara, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında maske takma, el hijyeni kullanma ve sosyal mesafeye uyma kurallarına uyulması çağrıları yinelendi.

Toplam vaka sayısının 285 bin 430'a ulaştığı İspanya'da, Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 10 artışla 28 bin 443 olarak güncellendi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin sayısının 1727'ye çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 255 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'da toplam vaka sayısı 50 bin 868'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 36 bin 140 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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