İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
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İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN - Haberler | Güncel
İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor

AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi gören Ege Kaan Öztaş (10), İspanya'da düzenlenen 'Franz List Center Piano Competition'da 3'üncü oldu.

AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi gören Ege Kaan Öztaş (10), İspanya'da düzenlenen 'Franz List Center Piano Competition'da 3'üncü oldu. 4 yaşından beri piyano çalan Ege, önümüzdeki günlerde İtalya'da düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Antalya'da yaşayan Ege Kaan Öztaş, 4 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle sanat akademilerine giderek piyano eğitimi aldı. Öğretmenlerinin 'Absolut Kulak: Mutlak Kulak' olduğunu söylemesi üzerine Ege Kaan, devlet konservatuvarı sınavlarına hazırlanmaya başladı. 2 sene önce Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü'nü kazanan Ege Kaan Öztaş, Öğr. Gör. Gökçe Göktepe'den eğitim alıyor.

4 YAŞINDAN BERİ PİYANO ÇALIYOR4 yaşında başladığı piyano hayatının ilk uluslararası yarışmasına katılan Ege Kaan Öztaş, İspanya'da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition'da 3'üncülük elde etti. Pandemi nedeniyle online gerçekleşen yarışmada Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşayan Ege Kaan, önümüzdeki günlerde İtalya'da düzenlenecek piyano yarışması için çalışmalarına devam ediyor.'İTALYA'DAN UMUTLUYUM'İspanya'da düzenlenen yarışmada 3'üncü olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ege Kaan Öztaş, "Sonuçlar açıklanınca inanamadım. Hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmedim. İtalya'daki yarışma için umutluyum. Birçok yarışmaya katılmayı hedefliyorum" dedi.PİYANİST OLMAK İSTİYOR

Pandemi döneminde evde kaldığı için daha çok piyano çalıştığını aktaran Ege Kaan, lego yapmayı çok sevdiğini anlattı. Pandeminin bitmesiyle konser vermek istediğini belirten Ege Kaan Öztaş, "Büyüdüğümde eğitim hayatım bitince piyano hayatıma devam etmek ve ünlü bir piyanist olmak istiyorum" diye konuştu.


İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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